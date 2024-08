Barga e la grande musica Jazz. Nuovo concerto in piazza. Spazio anche per le jam session

Al Barga Jazz Festival, domenica 18 agosto evento speciale per la giornata di Barga IN Jazz nel centro storico di Barga a partire dalle ore 17. La manifestazione sarà inaugurata a Porta Mancianella dalla Large Street Band che guiderà i partecipanti nelle piazzette del centro dove si alterneranno gruppi jazz di diverso carattere. In piazza SS.Annunziata si esibirà il gruppo MAGENTA proveniente da Siena Jazz University con Matteo Maranzana al piano, Matteo Michelini al sax, Federico Giolito al contrabbasso e Lorenzo Fabbri alla batteria. In piazza del Teatro sarà allestito uno spazio dedicato alle jam session a cura di BargaJazz Club con Simone Venturi al piano; Leonardo Gnesi al contrabbasso e Federico Cardelli alla batteria.

In piazza Angelio suonerà il trio EST! EST!! EST!!! con Maurizio De Gennaro alla chitarra, Lorenzo Gagna al basso e Marco Salvador alla batteria. Piazza Salvo Salvi ospiterà la band THE PUPPIES con Simona Magera alla voce, Claudio Rossi e Piero Giannotti ai sax, Marco Tommasi alla tromba, Andrea Lucchesi al pianoforte, Adriano Picardi al basso e Zivago Anchesi alla batteria. ALISS TRIO con Alice Ricciardi alla voce, Stefano Gregori alla chitarra e Matteo Moscardini al basso saranno in piazza del Sargentone mentre in piazza Garibaldi Associazione Manidoro curerà l’animazione per i più piccoli a tema jazz. Alle ore 18 un concerto presso il Duomo di S.Cristoforo in una cornice suggestiva e spirituale a cura di T.A.P Saxophone con Alessandro Juncos al sax alto e Riccardo Facchinat al sax baritono.

In serata presso i giardini di Villa Moorings concerto del nonetto di Federico Monzani con il progetto Melodius Tonk con Matilde Gori e Giulio Mari alla tromba, Giulio Tullio al trombone, Attilio Sepe al sax contralto, Matteo Zecchi al sax tenore, Chesare Martinez al sax baritono, Giulio Barsotti al contrabbasso, Marcello Nesi alla batteria e Federico Monzani al pianoforte. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo presso gli spazi al coperto del Teatro dei Differenti e del BargaJazz Club.

Luca Galeotti