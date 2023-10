“Barba fantasy show“. Giocoleria e tanto altro per grandi e piccoli

ALTOPASCIO

Uno spettacolo dove il pubblico diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena. È questo ciò che si propone Edoardo Nardin (nella foto) con “Barba Fantasy Show”, in programma domani alle ore 10, alla Biblioteca Comunale di Altopascio. L’evento rientra nel calendario del festival I Musei del Sorriso, promosso dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca. Barba Fantasy Show è uno spettacolo per tutte le età: meraviglia i bambini e diverte gli adulti; giocoleria, illustrazioni ed equilibrismo sono i principali linguaggi che utilizza l’attore-pittore-giocoliere-clown, un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli che si nasconde dietro a una pesante barba, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni idea e arguzia. Il suo estro gli permette di mutare e trasformare il pubblico che, inconsapevolmente, diventa protagonista della situazione e dello spazio. L’ingresso all’evento, prodotto da Factory Tac in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, è gratuito e libero.