Bandiere, testimonianze e musica. Manifestazione pro-Ucraina

Manifestazione, ieri pomeriggio, dalle 15 alle 19, in piazza Napoleone, a favore dell’Ucraina e per contrastare la “propaganda russa“ in Italia, organizzata da oltre venti associazioni fra movimenti politici e civici di varia estrazione. Un centinaio le persone presenti, con una rappresentanza della comunità ucraina. Dopo l’intervento del sindaco Mario Pardini, le testimonianze al microfono di cittadini ucraini e non, canzoni e musiche popolari ucraine e tante bandiere del Paese, tra le quali una lunghissima, sorretta da una ventina di persone.

"In queste ultime settimane - spiega Alberto Baccini, presidente provinciale di Italia Viva, uno dei promotori dell’evento - alcune iniziative pro-Putin sono state programmate in varie città, fra cui Lucca. Quella della nostra città, come altre, sono fallite grazie alla indignazione e alla mobilitazione popolare. Quella di ieri è stata una manifestazione per segnalare all’opinione pubblica come questi eventi pro-Putin si stiano pericolosamente moltiplicando. Un nuovo evento è stato intanto programmato in febbraio a Firenze, con la proiezione di un film di propaganda sull’intervento militare russo in Ucraina".

"Si invitano tutti i cittadini e le Istituzioni disponibili - conclude Baccini - a partecipare a queste iniziative per portare solidarietà al popolo ucraino aggredito militarmente da due anni dalla Russia di Putin".