Banconote false. Arrestati con 10mila euro

Da Pisa avevano raggiunto la Media Valle – e non si esclude che si sarebbero spostati anche in Garfagnana – per spacciare banconote false. Si tratta di un uomo e di una donna, 37 e 41 anni, residenti in provincia di Pisa e arrestati dai carabinieri di Borgo a Mozzano al temine di un’attività di investigazione lampo a cui hanno partecipato anche militari delle stazioni di Barga e Bagni di Lucca, con un determinante contributo della Polizia Municipale di Borgo a Mozzano. Le attività degli operatori di Polizia sono scattate quando un commerciante di Borgo a Mozzano aveva lamentato il raggiro subito da un uomo e una donna che gli avrebbero rifilato una banconota falsa da 50 euro. I due sono stati fermati e, a seguito di ulteriori attività investigative e delle perquisizioni, trovati in possesso di banconote false 10.000 euro, tutte in banconote da 50 euro e perciò tratti in arresto.