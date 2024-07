Balzo di 13 posizioni per Pardini. Gradimento sindaci, la classifica

Balzo nel gradimento cittadino per il sindaco Mario Pardini che secondo la classifica de Il Sole 24 Ore "Governance Poll" si piazza al 63° posto a livello nazionale, recuperando, rispetto allo scorso anno, tredici posizioni. Secondo il quotidiano economico, ora il suo gradimento è pari al 49,5 per cento contro il 48,5 per cento del 2023 che gli era valso il 76° posto. Dunque, il livello di consenso di Pardini torna ad avvicinarsi a quello ottenuto al ballottaggio che era (ovviamente in quel caso reale, ovvero frutto dei voti dei cittadini e non frutto di una simulazione statistica) pari al 51 per cento dei suffragi.

A livello nazionale, il primo cittadino che ha il maggior consenso è Michele Guerra di Parma con il 63 per cento, seguito da Gaetano Manfredi di Napoli e da Michele de Pascale di Ravenna. Per trovare un sindaco toscano, si deve scendere al 29° posto dove si piazza Alessandro Tomasi di Pistoia con il 55,5 per cento, seguito da Francesco Persiani di Massa (40° posto e 54 per cento), da Antonio Vivarelli Colonna di Grosseto (44° posto e 53,5 per cento) e da Nicoletta Fabio di Siena (47° posto e 52,2 per cento).

Pardini ha invece lo stesso gradimento di Alessandro Ghiselli di Arezzo e Michele Conti di Pisa. Un risultato che ha fatto registrare anche subito alcune reazioni: "Da parte nostra, nessuna sorpresa. Del resto, lo avevamo detto già lo scorso anno, quando qualcuno volle forzatamente interpretare come negativo il dato che vedeva Pardini mantenere sostanzialmente la sua posizione - è il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi - . Non perché siamo dotati di poteri straordinari, ma semplicemente perché vediamo i risultati di un’amministrazione concreta ed efficace, e siamo sempre fra la gente a Lucca come altrove".

"Confermiamo oggi, alla luce di questi dati - aggiunge Fantozzi - , che Mario Pardini e la sua amministrazione stanno facendo un grande lavoro, anche riguardo alle aziende partecipate, che stanno migliorando la reputazione di Lucca, sempre più centrale per la sua immagine, per la sua storia, ma anche per le prospettive che questa amministrazione comunale sta dando alla città". Parole a cui fanno eco quelle del consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini: "Tanto l’impegno e la determinazione profusa dal sindaco che, alla fine, gli viene riconosciuto come testimonia palesemente il sondaggio. Un’opera quotidiana, meticolosa e qualificata per il bene dei lucchesi".

Fab. Vinc.