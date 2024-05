“Balù“, dieci anni è in cerca di adozione. Ecco dove rivolgersi

Balù, 10 anni di vita in casa, ad oggi deve andarsene, in quanto la sua proprietaria non può più tenerlo per motivi personali. Balù è un canino affettuoso e con tanta voglia di vivere, pesa 13/15 kg, ha il microchip e cerca urgentemente adozione. Ad oggi, vive in una rimessa molto piccola e sotto il sole tutto il giorno. "Non lasciamolo solo, perché sta arrivando l’estate e non potrà più assolutamente stare nella rimessa e se non troveremo una famiglia, si apriranno le porte del canile e Balù potrebbe non sopravvivere". Per info: Sabrina 347 1834141 Associazione SOS Animali e ambiente.