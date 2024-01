Baldini (Lega) ”Adesso i sindaci battano un colpo”

"Le dimissioni di Gianpaolo Mazzoli e la presa di posizione del Boccherini attraverso la Presidente Maria Talarico? provvederò nei prossimi giorni, a reiterare atti ed interrogazioni in consiglio regionale al presidente Eugenio Giani ma, questa volta, mi aspetto che siano gli stessi sindaci a prendere posizione ed ‘a battere un colpo‘".

Arriva a stretto giro la reazione del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini alla notizia dell’ennesimo abbandono di un membro del Comitato, stavolta scientifico, per le celebrazioni pucciniane.

"Quanto successo – aggiunge – non è altro che l’ennesima conferma che la disastrosa gestione del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane da parte di Alberto Veronesi, delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un dato oggettivo sotto gli occhi di tutti, a maggior ragione proprio di quelli degli addetti ai lavori, e non una convinzione esclusiva della Lega. L’intero mondo della cultura lucchese, o se ne e’ andato dal Comitato ‘a gambe levate‘ o è profondamente critico come è il caso - una fra gli altri - di Gabriella Biagi Ravenni e del Centro Studi Giacomo Puccini".

Baldini, che è responsabile Cultura della Lega in Toscana, sottolinea come i territori provinciali interessati dalla ricorrenza stiano pagando un prezzo altissimo per questa situazione, che la Lega denuncia ormai da oltre un anno.

"Ancora peggiore è l’atteggiamento del delegato – conclude il consigliere regionale – che tende a derubricare gli abbandoni di tanti riferimenti così prestigiosi come se legati a sorta di ripicche per non aver ottenuto attenzione verso le proposte avanzate invece che a critiche oggettive che durano sin dall’avvio dei lavori dell’ente il quale è ingessato dall’incapacità di trovare convergenza sulle proposte che provengono dallo stesso Alberto Veronesi".