Back to the Style, salti e balli ”Emozioni pure e incredibili”

Mentre Lucca si prepara ad accogliere l’ultima giornata di Back to The Style 2025, l’atmosfera in città è carica di un’energia travolgente. In pochi giorni, Lucca è diventata il cuore pulsante della street dance, ospitando talenti provenienti da oltre 15 nazioni e contando più di 2000 persone al giorno tra ballerini, ospiti e spettatori. Ogni angolo ha risuonato del ritmo incalzante dell’hip-hop, trasformando il festival in una vera e propria celebrazione della cultura urbana.

Ma per capire a fondo l’essenza di questo evento, basta ascoltare le storie e le emozioni di chi l’ha vissuto in prima persona. Tra le voci che hanno acceso i riflettori c’è quella di tre street dancer spagnoli: Alejandro, Sofia e Clara che con passione e sintonia, raccontano la loro esperienza, "Back to The Style è pura passione! Qui si respira qualcosa di unico: l’atmosfera, il calore del pubblico, il modo in cui l’intera città si lascia coinvolgere. Non è solo una gara, è una vera festa della cultura hip-hop. Abbiamo partecipato a tantissimi eventi in Europa, ma qui il livello è altissimo, sia nelle battle che nel concorso coreografico. Ogni sfida è pura adrenalina!".

Per Alice e Martina, due giovani ballerine fiorentine, partecipare alla battle 1vs1 è stata un’esperienza che ha scatenato emozioni e adrenalina alle stelle. "Il momento prima della battle è surreale, non è solo una competizione, è la nostra occasione per brillare. Essere al centro del cerchio, con la musica a palla e il pubblico che ti carica per una sfida uno contro uno è un’esperienza unica: l’adrenalina ti fa sentire invincibile. È una scarica di energia pura, che ti fa venire voglia di ripetere l’esperienza ancora e ancora".

Dai Paesi Bassi, Jeroen e Lisa portano in scena il meglio della street dance internazionale. "Questo evento va oltre la competizione; è un vero e proprio punto d’incontro per chi vive l’hip-hop. I workshop, le battle e ogni dettaglio sono studiati per farci sentire parte di una grande famiglia. Non si tratta solo di vincere, ma di condividere emozioni, passi e storie con ballerini da ogni angolo del mondo. La cosa più bella è vedere come, qui, le differenze si annullano e ciò che conta davvero è la passione per la danza".

Rebecca Graziano