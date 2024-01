Babbo Natale porta il restyling. Manutenzione nelle scuole: "Interventi molto importanti"

Vacanze di Natale agli sgoccioli per gli studenti capannoresi, restyling terminato da parte delle varie imprese che in questi giorni, senza gli alunni e i docenti in classe, hanno lavorato per costanti manutenzioni e migliorie. Le prossime durante le vacanze estive. Il decoro, la funzionalità e la sicurezza delle strutture scolastiche presenti sul nostro territorio – afferma l’assessore all’edilizia scolastica Francesco Cecchetti, - è per la nostra amministrazione di fondamentale importanza, perché siamo convinti che spazi adeguati, funzionali e decorosi concorrano ad un buon svolgimento dell’attività didattica".

L’intervento più rilevante ha riguardato la scuola primaria di Gragnano, dove si è proceduto alla demolizione del muro perimetrale deteriorato dell’istituto, che nelle prossime settimane sarà ricostruito. Tra i numerosi interventi realizzati l’imbiancatura degli interni della scuola primaria di Pieve San Paolo. Inoltre, sono stati eseguiti, o sono in procinto di essere ultimati, lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici riservati agli alunni e al personale scolastico, per quanto riguarda soprattutto la parte idraulica, di vari plessi, tra cui la scuola primaria di Massa Macinaia, la scuola primaria di Marlia, la scuola dell’infanzia di Badia di Cantignano e la scuola dell’infanzia di Colognora. Nel periodo delle festività, inoltre, si è proceduto all’attività di manutenzione delle caldaie dei vari istituti e alla messa a punto del funzionamento della caldaia della scuola primaria di Capannori, sostituita subito prima del periodo festivo. Infine, alla scuola dell’infanzia di Colognora, sono stati eseguiti interventi per risolvere alcuni dei problemi legati alle infiltrazioni d’acqua. Ma.Ste.