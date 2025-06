Azzarà fonda il team “Barsanti e Mattecci“ con il generale Vannacci

1A Lucca nasce ufficialmente il Team Vannacci “Barsanti e Matteucci”, un nuovo gruppo territoriale fondato per sostenere e promuovere, a livello locale, i valori e la visione politica del generale Roberto Vannacci. Alla guida del team lucchese è stato designato il consigliere comunale Antonino Azzarà (foto), promotore dell’iniziativa e primo sostenitore del progetto sul territorio.

“Con orgoglio e determinazione – dichiara Azzarà – nasce il Team Vannacci ‘Barsanti e Matteucci’, costituito per dare voce e forza ai valori fondanti della nostra identità nazionale: sovranità, libertà, rispetto per la Nazione e per i suoi cittadini. Il nostro obiettivo è coinvolgere i lucchesi in un percorso politico nuovo, concreto, radicato nel territorio ma con una visione rivolta al futuro”.

Il nome scelto per il team rappresenta un omaggio a due grandi innovatori lucchesi: Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, inventori del motore a combustione interna. “Una scelta simbolica – spiega Azzarà – che riflette il nostro spirito: innovazione, coraggio, determinazione. Vogliamo costruire un percorso che sappia coniugare le radici profonde della nostra storia con la capacità di guardare avanti e di sfidare l’esistente”.

Il Team Vannacci “Barsanti e Matteucci” si presenta come punto di riferimento per tutti coloro che, nella città di Lucca e nella sua provincia, intendono contribuire con energia, idee e passione a un progetto politico che valorizzi l’identità italiana e promuova un autentico rinnovamento culturale e istituzionale.