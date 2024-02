Avvocati in cattedra all’Isi . Lezioni sul tema della legalità

Avvocati in cattedra, all’Isi Garfagnana di Castelnuovo, per gli alunni delle classi quarte e quinte del corso Ragionieri "Luigi Campedelli" e per quelli del liceo scientifico "Galilei" sul tema della legalità, sui principi fondamentali del processo penale e gli aspetti legati al trattamento penitenziario. Per la Camera Penale di Lucca erano presenti gli avvocati Micaela Bosi Picchiotti, Cristian Bigotti e Maurizio Zerini, mentre gli alunni erano accompagnati dai professori Marco Mosca, Giovanni Petitto, Francesco Alfredo Milana, Anna Rita Grandini, Serena Cotticelli e Simone Ciulli. Tale attività rientra nell’insegnamento dell’educazione civica e si presenta come progetto elaborato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dal Ministero dell’Istruzione per fornire ai giovani formazione ed informazione corretta sulla giustizia penale.