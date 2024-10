Aveva rubato in un negozio di San Concordio: beccato e denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino marocchino di 22 anni presunto autore di un furto aggravato in un noto negozio di San Concordio. Nella giornata di lunedì, alle ore 14.50 circa, i poliziotti hanno notato un giovane che camminava sul marciapiede, già noto poiché presunto autore di un furto avvenuto nel weekend insieme ad un altro giovane.

In particolare, i due ragazzi, avrebbero sottratto dal negozio capi vestiari e un paio di scarpe, per un valore totale di circa 200 euro, nascondendo il tutto in uno zaino. Il dipendente del negozio, insospettito, ha cercato invano di verificare il contenuto dello zaino che il giovane si è rifiutato di aprire. A quel punto il dipendente ha subito chiamato le Forze dell’Ordine, ma nel frattempo il giovane è scappato a bordo di un monopattino.

Grazie all’analisi delle immagini delle videocamere presenti nel negozio è stato possibile individuare per strada il giovane, che, accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso.