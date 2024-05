Aveva derubato un anziano. Trovata la ladra “dell’abbraccio“

Non si fermano le truffe agli anziani, anche con il trucco dell’abbraccio. Una giovane donna romena, maggiorenne, pregiudicata e senza fissa dimora, è stata denunciata per furto dai carabinieri di Gallicano al termine di una lunga attività investigativa. Risulterebbe infatti essere la presunta autrice di un furto con destrezza consumato a Gallicano lo scorso settembre quando, accompagnata da un complice che al momento risulta ancora ignoto, avrebbe sottratto una collana in oro ad un anziano del posto utilizzando la famigerata tecnica dell’abbraccio. La donna avrebbe raggiunto la vittima con fare accattivante, proponendogli un rapporto sessuale e abbracciandolo insistentemente proprio per rendere più verosimile la sua offerta.

In realtà la vittima aveva sospettato il tranello, allontanando e rifiutando l’offerta della giovane nonché verificando il possesso del portafogli che riteneva fosse l’obiettivo della sua interlocutrice, ma quei brevi contatti sarebbero bastati alla ragazza per concretizzare il furto; non verso il portafogli, come l’uomo temeva, ma verso la collana in oro che portava al collo.

È stato solo dopo che la presunta ladra si era allontanata che l’uomo si è accorto che la collanina non c’era più, denunciando tutto ai carabinieri. Sono partite così le indagini dei militari che grazie anche all’aiuto di alcuni indizi catturati dalle telecamere di sorveglianza cittadina, utili a riprendere alcune vetture transitare in zona, nonché grazie a specifici accertamenti tecnici, sono riusciti ad individuare l’auto sulla quale la ragazza sarebbe stata accompagnata a Gallicano e a identificarla. La donna dovrà rispondere di furto aggravato davanti alla magistratura lucchese.

ia.na.