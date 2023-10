Tpl Lucca-Aulla, più autobus in arrivo. Baccelli: “Saranno più capienti”

Firenze, 5 ottobre 2023 - Una nuova ulteriore integrazione alla programmazione del servizio sostitutivo, per risolvere il sovraffollamento delle corse più frequentate da studenti e pendolari dei territori coinvolti dall’interruzione ferroviaria sulla linea Lucca-Aulla. L’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Stefano Baccelli, annuncia l’imminente potenziamento dei bus sostitutivi nelle aree della Garfagnana. In previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico, la Regione Toscana aveva condiviso con i Comuni interessati una nuova programmazione del servizio sostitutivo.

Una volta andati a regime, il monitoraggio costante e l’ascolto dei territori ha consentito di individuare e agire tempestivamente per introdurre ulteriori misure correttive a beneficio di studenti e pendolari. “Raccolte le segnalazioni di famiglie e sindaci del territorio, con i quali conservo un dialogo quotidiano – dichiara Baccelli – abbiamo già sostituito i mezzi per Castelnuovo con altri più capienti e introdotto di nuovi dov’era necessario. In più – prosegue l’assessore regionale – per risolvere la lacuna segnalata nell’area di Careggine-Poggio-Vagli, da cui le attuali corse non passano, ho chiesto a Trenitalia di introdurre quanto prima nuovi bus per il trasporto degli studenti dell’area per e da Castelnuovo e un bus anche tra Aulla a Piazza al Serchio in orario di uscita dalle scuole di Aulla. Aggiungere la fermata alle corse già attive non avrebbe infatti risolto – conclude Baccelli – poiché la deviazione avrebbe finito per causare la perdita della coincidenza con il treno in partenza da Castelnuovo per Fornaci”.