Trasporto pubblico Valle del Serchio: "Servono più bus"

Si protraggono nel tempo le criticità per i pendolari che utilizzano il servizio pubblico per spostarsi sul posto del lavoro o a scuola nelle Valle del Serchio, ancora alla prese con ritardi e inadeguatezza dei servizi approntati per affrontare le conseguenze dei lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Lucca – Aulla, in corso dal 12 giugno scorso. "Con l’inizio dell’anno scolastico dovevano essere istituiti un numero maggiore di bus sostitutivi - intervengono sull’argomento il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale di maggioranza di Castiglione di Garfagnana Roberto Tamagnini, commentando la disavventura di alcuni studenti che ieri mattina sono stati lasciati a terra da due dei bus in servizio che non avevano la capienza adeguata per farli salire in sicurezza -. E’ stata una mattina di disagi per numerosi studenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a scuola. I lavori sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla non termineranno prima dell’inizio del 2024, così come dichiarato dall’assessore Baccelli, però Trenitalia e la Regione Toscana non hanno messo a punto un servizio sostitutivo capace di rispondere alle esigenze del territorio. Questa mattina a Castelnuovo di Garfagnana si contavano soltanto due autobus sostitutivi che collegano il comune a Fornaci di Barga, luogo da dove i treni riprendono a circolare. Chiediamo - concludono - che siano immediatamente garantiti più autobus sostitutivi che collegano Castelnuovo a Fornaci".

Fio. Co.