Auto in sosta “illimitata“. Proteste ad Altopascio

Auto abbandonate in piazza Croce. Siamo nel centro di Altopascio nell’area di sosta, adiacente a piazza Moro, che è completamente gratuita e quindi molto utilizzata. Solo che qualche cittadino ha protestato perché alcune vetture si trovano in loco da tempo, sottraendo spazio ad altri. Tra l’altro, accanto all’edicola Regoli, c’è stata una vettura che per giorni ha occupato il posto riservato ai disabili. Anche se avesse avuto il permesso specifico, ha occupato stabilmente lo spazio. In ogni caso proprio ieri il mezzo è stato spostato. Pochi metri più in là, invece, è parcheggiata negli spazi consentiti una BMW di colore nero con la ruota anteriore destra a terra, bucata. C’è chi giura che è ferma lì da settimane. Difficile stabilirlo. Probabilmente ce ne sono anche altre. Il record appartiene ad una Opel Agila, che rimase ferma nel parcheggio del cimitero del capoluogo, sulla via Romana, per diversi mesi. In caso di rimozione e di smaltimento, al proprietario arriverà successivamente un conto piuttosto salato.

Ma.Ste.