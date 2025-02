Attenti alle truffe: la Polizia spiega come difendersi

Occhio ai raggiri, sempre più frequenti in particolare ai danni degli anziani. Proprio per questo la Polizia di Stato incontrerà i cittadini per alcuni consigli utili sulla prevenzione delle truffe.

Martedì 25 febbraio, alle 15:30, presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Anna, in via Palmiro Togliatti 53, il dirigente delle Volanti, Commissario Roberto Femia, incontrerà i cittadini per illustrare le tecniche più utilizzate in questo periodo dai truffatori nella nostra provincia, per dare consigli utili per la prevenzione e per ascoltare le domande e le curiosità di chi vorrà partecipare.

L’incontro è aperto a tutti.