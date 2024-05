AT lancia “Va’ dove ti porta il bus” 76 classi a bordo del servizio pubblico

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è partito. Il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che vede la partecipazione di ben 76 classi, è in piena fase di attuazione.

A Lucca partecipano la 5ªA della primaria ‘Guidi‘ di Antraccoli e la 5ª dell’English Primary School.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe seguirà con il supporto di operatori didattici qualificati.

La classe 5ª A di Antraccoli, sotto la guida dell’insegnante Michela Stella, è stata tra le prime classi a lavorare al progetto e hanno utilizzato un bus della linea 6. Così si è espressa l’insegnante Michela Stella: “La classe quinta della scuola Primaria di Antraccoli quest’anno ha vissuto una bellissima esperienza aderendo al Progetto promosso da Autolinee Toscane. Si ringrazia l’Azienda per la validità del progetto e, se ripresentato anche il prossimo anno, la scuola aderirà di nuovo. Un grazie anche a Ludovica, la brava ed empatica operatrice che ha aiutato gli studenti“.