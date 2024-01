Assunzioni per l’Unione Comuni. E ok alla riorganizzazione degli uffici

La Giunta dei sindaci ha deciso la riorganizzazione degli uffici, su proposta del vicepresidente, con delega al personale, Michele Giannini, con cui si è provveduto all’adeguamento delle nuove funzioni e attività che l’Ente sta portando avanti in attuazione delle strategie approvate dal consiglio. Dieci saranno anche le nuove assunzioni (qualcuna già effettuata) da parte dell’Unione Comuni Garfagnana per potenziare i propri servizi e riorganizzare gli uffici.

L’Unione sta infatti vivendo un momento di particolare vivacità amministrativa che la vede impegnata su diversi fronti, sia in termini di interventi sul territorio che di gestione di servizi. Particolarmente impegnativa è, ad esempio, la gestione del progetto di riqualificazione urbana “Abitare la Valle del Serchio“ che prevede 25 interventi in ben 13 Comuni, molti di messa in sicurezza del territorio, la progettazione di una ciclovia che interessa tutto il territorio e il potenziamento del Centro di Protezione civile.

Fiore all’occhiello, poi, è il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la realizzazione della Green Community “Garfagnana Greenland – Strategie per una comunità locale sostenibile“. Ricordiamo che dell’Unione Comuni Garfagnana da alcuni anni, per propria scelta, non ne fa più parte il Comune di Vagli Sotto. La Giunta ha deciso poi di riportare il contingente degli operai forestali al numero ottimale di 22 unità, definito dalla programmazione a livello regionale.

Una volta completate le procedure, si provvederà alla pubblicazione di un bando pubblico apposito. Al tempo stesso, a seguito dei pensionamenti, sono venuti meno alcuni posti di responsabilità e, pertanto, sarà bandita una nuova procedura di progressione interna per la copertura di due posti di quinto livello da adibire a funzioni di capo operaio/capo squadra. Vengono inoltre riorganizzate le funzioni all’interno dei servizi: la funzione cultura passa al servizio turismo ed il servizio affari generali viene integrato con la funzione sociale. Ai due servizi tecnici, invece, sono attribuite le funzioni di gestione del territorio, forestazione, protezione civile e patrimonio e infrastrutture, opere pubbliche e centrale unica di committenza. La struttura è infine organizzata in termini flessibili con la previsione di Uffici speciali per la gestione della Green Community, dell’Ambito turistico e della Strategia aree interne.

Entro la fine dell’anno verranno poi assunti quattro assistenti sociali per dare nuovo impulso all’organizzazione degli importanti servizi gestiti in collaborazione con l’Asl. Nel contempo si stanno svolgendo le procedure concorsuali per l’assunzione di un architetto-ingegnere e un dottore forestale.

Dino Magistrelli