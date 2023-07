Associazione a delinquere Imprenditori nei guai

Associazione per delinquere. È il reato per cui è indagato l’imprenditore viareggino Massimo Vivoli, coinvolto nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che mercoledì ha portato all’arresto di 15 persone, tra cui lo stesso Vivoli. L’indagine, coordinata dalla Dda, ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 32 milioni. E 32 sono pure gli indagati.

Vivoli è indagato per il ruolo di socio formale al 60% della Mdm Holding Srl, società controllante della Armonie Srl, della Tricomef Srl e della Sinergie Srl, e come "fiduciario" del pluripregiudicato Riccardo Pieraccini (nei guai anche per il crac della “Fonte Azzurrina Srl“ nel 2019) proprio in relazione alle attività della Mdm Holding Srl.

Secondo i magistrati, i membri della presunta associazione si erano messi insieme "allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio e, nella specie, reati fallimentari e tributari, oltre che di riciclaggio", in combutta con imprenditori cinesi, "e di autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti realizzati".