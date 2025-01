Assi viari, oggi il Forum presenta la petizione

Un momento di importante sintesi quello di stamani a mezzogiorno nella sala delle conferenze del Comune di Capannori, in piazza Aldo Moro. E’ qui infatti che il Forum per la Tutela Ambientale e salute dei Cittadini invita per una conferenza in cui verranno illustrate le ragioni della petizione indirizzata alla Commissione Europea.

“Nella conferenza illustreremo le ragioni della petizione con la quale si chiede di fermare l’infrastruttura “assi viari” in quanto oltre ad essere disastrosa per il territorio e la salute dei cittadini, non rispetta minimamente, le leggi di tutela ambientale Regionali, Nazionale ed anche le apposite Direttive Europee in materia di tutele ambientali e diritto alla salute, calpestando precisi articoli che saranno illustrati nell’occasione della conferenza – così il Forum dei cittadini –.

Ricordiamo anche che come Forum per la tutela Ambientale e Salute dei Cittadini abbiamo presentato agli Enti Locali interessati una petizione con 5.000 firme certificate, con la quale oltre al blocco del progetto assi viari abbiamo elaborato e proposto precise alternative, al fine di ridurre il traffico su gomma, migliorare i servizi, tutelare l’ambiente e la salute delle Persone, che riproponiamo“. Dunque proposte alternative e, soprattutto, la richiesta esplicita dello “stop“ al progetto degli Assi viari.