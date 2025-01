Assi viari, la “lotta“ non si ferma. Il 23 una nuova assemblea pubblica

Ricorso al Tar, esposto alla Procura, azioni legali, una petizione da presentare alla Commissione Europea: tutte attività che sono in fase di valutazione. Passate le festività, si ritorna a discutere sugli assi viari che interessano anche il Comune di Capannori.

Giovedì 23 gennaio assemblea pubblica a Santa Margherita, frazione di Capannori, con ingresso dietro la chiesa, alle 21, a sostegno delle proposte alternative formulate come Forum per la Tutela Ambientale e salute dei cittadini che in una nota spiega: "Questo incontro segue gli altri di Capannori, Antraccoli, Lammari, S.Pietro a Vico, S.Filippo e dopo il presidio effettuato in piazza Napoleone il 14 dicembre scorso. In rappresentanza di 12 comitati ambientali ed associazioni nonché di cinquemila firmatari la petizione contro l’infrastruttura, riferiremo alla popolazione la situazione, comprese le nostre alternative proposte, già discusse con gli Enti Locali: Regione, Provincia, Comuni di Capannori e di Lucca e con altre associazioni". "Riferiremo in merito alle posizioni sostanzialmente negative portate avanti dagli Enti Locali interessati, stigmatizzando - prosegue il documento - la posizione dei sindaci di Capannori e di Lucca che hanno negato la convocazione dei Consigli comunali straordinari aperti al Forum ed alla cittadinanza, che ribadiamo essere necessari. Infatti a Capannori si svolgerà il 28 gennaio, ma su richiesta dei consiglieri di opposizione... e comunque valuteremo di essere presenti con i nostri interventi".

"Nell’assemblea popolare di Santa Margherita - aggiunge - verrà anche illustrato con un apposito filmato il grave impatto ambientale e sulla salute della gente che esso causerebbe in modo devastante, soprattutto alle zone di Santa Margherita, Pieve S.Paolo, Carraia, Tassignano, tutte frazioni capannoresi, ma anche zona ospedale. Anche all’assemblea di Santa Margherita chiederemo il mandato a portare avanti precise iniziative legali e di lotta riguardanti: la richiesta alle istituzioni locali della sospensione del progetto Assi Viari con la definizione di una nuova inchiesta pubblica; una nuova valutazione dell’impatto ambientale; una nuova indagine dei flussi sul traffico; una valutazione in merito ai parametri indicati dalla Direttiva Europea sul consumo del suolo; nessuna autorizzazione da parte dei Comuni alla modifica della realtà paesaggistica. La definizione di un esposto alla Procura in merito alla questione morale di un indagato a Milano per corruzione che continua a fare il responsabile ANAS anche per il progetto Assi Viari a Lucca; la volontà di definire una petizione da presentare alla Commissione Europea in quanto il progetto Assi Viari è nettamente in contrasto con le leggi vigenti e le Direttive Europee; la necessità di definire “gli atti legali“ con un ricorso al TAR qualora lo sciagurato progetto andasse avanti, e chiederemo il sostegno dei cittadini".

Massimo Stefanini