Assemblea ordinaria Si discute il bilancio

Asbuc Barga, per il prossimo giovedì 30 marzo invita i cittadini a prendere parte all’assemblea ordinaria alle 20,45 in prima convocazione e alle 21 in seconda, presso la sala Colombo in via del Giardino. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, ma soprattutto l’approvazione del bilancio di previsione 2023; la cui voce di spesa più importante sarà l’accantonamento della somma utile al riscatto del rifugio Marchetti (una volta che saranno definiti tutti i contenziosi legali in corso); la voce più importante in entrata è prevista dagli incassi per la vendita dei tagli boschivi sia sul versante e dalle autorizzazioni per la raccolta dei funghi. All’ordine del giorno anche l’approvazione di un nuovo regolamento per l’utilizzo del rifugio Bertagni al Lago Santo e del nuovo regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la disciplina del transito sulle strade interessate dai beni di uso civico.