Assegnati i riconoscimenti alle Guardie Giurate Volontarie

Accademia Kronos, Associazione Anuu, Libera Caccia, Italcaccia, Enalcaccia e Federcaccia. Appartengono a queste associazioni le Guardie Giurate Volontarie (GGV) a cui il presidente della Provincia, Luca Menesini, e il comandante della Polizia Provinciale, Elio Cappellini, alla presenza del consigliere provinciale e sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, hanno conferito uno specifico attestato di riconoscimento. Un riconoscimento – la cui cerimonia si è svolta nei locali dell’Antica Armeria a Palazzo Ducale - consegnato in virtù dell’impegno che le GGV hanno profuso durante tutto il 2022 nell’attività di contenimento della fauna selvatica sul territorio provinciale.

Le Guardie Giurate Volontarie che hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento sono: Giorgio Albani, Franco Cinquini, Alessandro Ciomei, Carlo Donati, Luciano Giannotti, Angelo Nello Giovanni Lenci, Otello Martinelli, Ugo Stefano Matteoni, Agostino Roberto Moroni, Davide Riccomi, Daniele Tambellini; Luciano Andreini, Domenica Bolognini, Giuseppe Cirelli, Enrico Giovannetti; Alessandro De Ranieri, Alberto Mori, Roberto Pacetti; Gino Coli, Riccardo De Lucia, Andrea Gualtierotti, Alessandro Resci, Giuseppe Viviani; Gianpiero Bianchi, Moreno Fogli e Vito Bertoni.

Il presidente Menesini ha voluto consegnare al comandate della Polizia Provinciale, Cappellini, un attestato di encomio conferito al Corpo di polizia provinciale per la professionalità dimostrata con particolare riferimento alla gestione delle situazioni di rilevante complessità verificatesi nel dicembre 2022. Nel 2019 la legge regionale n. 70 ha restituito alle Province la competenza sul coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie, dando mandato alle amministrazioni provinciali di rimettere mano al testo del regolamento attuativo, così come ha fatto l’ente di Palazzo Ducale nel 2021. Un regolamento che disciplina il riconoscimento, la qualifica nonché il coordinamento dei volontari impegnati in attività di vigilanza venatoria, di controllo e contenimento della fauna selvatica in base alle direttive regionali. Attualmente le Guardie Giurate Volontarie sono 70 di cui 57 venatorie e 13 ittiche.