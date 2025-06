Asilo a Borgonuovo, i genitori scivono al sindaco

Alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola di infanzia di Borgonuovo hanno inviato una lettera aperta al sindaco Del Chiaro sulle modifiche al progetto per la realizzazione del nuovo asilo e sta procedendo la raccolta firme. "Siamo favorevoli alla creazione di asili nido, ma con attenzione alla sicurezza e al territorio. La nostra preoccupazione non è politica. Siamo semplicemente genitori preoccupati", premettono.

Capitolo parcheggio e sicurezza stradale. "E’ previsto su una strada pericolosa e potrebbe essere chiuso in qualsiasi momento dal convento di Santa Gemma. Inoltre, l’ingresso è vicino a una curva, e il pulmino si ferma in mezzo alla strada per far scendere i bambini. Gli alberi secolari non sono paragonabili a quelli che potrebbero essere piantati. Inoltre, se il progetto prevede l’aumento del numero dei bambini, verrà meno l’ombra e lo spazio verde per le attività all’aperto, essenziali per il benessere fisico e psicologico dei piccoli. Esiste una struttura che rimarrà vuota e potrebbe ospitare almeno il triplo dei bambini (già attiva come scuola d’infanzia). Inoltre, un polo scolastico è in costruzione dietro le scuole medie di Camigliano. Perché non considerare questa struttura? Infine la salute e la sicurezza durante i lavori, che si svolgeranno a 3 metri dalle aule. Ciò solleva preoccupazioni per inquinamento acustico e per le polveri sottili".

"Come si garantisce un ambiente di apprendimento sano e tranquillo? La dirigenza e le maestre hanno scritto al Comune per evidenziare le problematiche. Poi c’è La mancanza di un’uscita posteriore sicura – concludono i genitori - attualmente, nel progetto non è prevista. Questa soluzione non solo rallenta le operazioni di uscita e ingresso, ma rende anche più difficile gestire l’afflusso e il deflusso in sicurezza, soprattutto in caso di emergenza. Chiediamo un ripensamento".

Ma.Ste.