Asfaltatura notturna in via Guidiccioni. Scatta il divieto di transito veicolare

In questi giorni l’amministrazione comunale fa sapere che si stanno completando gli ultimi lavori inerenti le strade interessate dalla copertura del canale Benassai a San Concordio. In particolare nella notte fra lunedì prossimo 5 e martedì 6 agosto sarà rifatta l’asfaltatura nei tratti vicini all’incrocio fra via Guidiccioni e viale San Concordio mentre nella giornata di martedì 6 sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Un’area “martoriata“ che finalmente trova un assetto. Per consentire i lavori dalle ore 21 di lunedì alle 17.30 di martedì sarà istituito un divieto di transito veicolare all’intersezione con viale San Concordio, via Teresa Bandettini, via Giovanni Guidiccioni, divieto di transito veicolare, eccetto accesso alle aree private in viale San Concordio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Teresa Bandettini e l’intersezione con via Puccetti. Durante i lavori sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri in viale San Concordio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Teresa Bandettini e l’intersezione con via Puccetti.