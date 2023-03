Artigianato sotto i riflettori Vertici di Confartigianato e politici a confronto in tv

“Il valore dell’artigiano”, questo il titolo della puntata de “La Pisaniana” in onda stasera alle 21 su 50Canale. Il circolo culturale d’Area Vasta Filippo Mazzei che produce la trasmissione, ha dato appuntamento stavolta alla Fattoria Il Poggio di Montecarlo, da dove ha voluto puntare i riflettori sul mondo dell’artigianato, grande risorsa del tessuto economico del nostro Paese, in un momento storico sicuramente complesso. "La forza del nostro Paese sta nella capacità di produrre bellezza, con prodotti unici, tipica delle piccole imprese": è il credo di Confartigianato Imprese, la più rappresentativa organizzazione italiana dell’artigianato, presente in trasmissione con i vertici regionali e nazionali. E anche il mondo della politica regionale e nazionale darà il suo contributo al dibattito su temi attuali come l’edilizia ed il post-superbonus, la nautica e la cantieristica navale, lo smaltimento dei rifiuti, argomento problematico quando si parla dei rifiuti speciali che escono dalle imprese artigiane. Invitati a prendere parte al salotto di Carlotta Romualdi sono l’onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione per le Attività produttive e per il Turismo della Camera dei Deputati, Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Leonardo Marras, assessore alle Attività produttive e al Turismo della Regione Toscana, Valter Tamburini, presidente della Camera di...