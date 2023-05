“Artigianato e scuola“ Gli studenti alla prova dei ‘simboli‘ di Lucca Gran finale con premi

Applausi. Entusiasmo. Creatività. E’ stata una vera festa la premiazione della XLII° edizione del Concorso Artigianato e Scuola, organizzato dalla Confartigianato Imprese Lucca, in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, che si è svolta domenica scorsa all’ex Convento di San Francesco. Anche quest’anno contrassegnata dal tutto esaurito. Dopo il saluto della Presidente, Michela Fucile e del

Direttore, Roberto Favilla il quale ha anche moderato tutta la premiazione, sono intervenute le autorità: l’assessore regionale Stefano Baccelli, il vice prefetto Michele Capozza, il sindaco Mario Pardini, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi, poi Cristina Martelli, Segretaria Generale Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. La cerimonia è proseguita con la premiazione dei ragazzi vincitori del Concorso ed è terminata con un buffet per tutte le persone intervenute. “Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Camera di Commercio per il supporto e i contributi erogati“, hanno sottolineato i vertici di Confartigianato che da tanti anni danno vita a questa bella iniziativa in nome della creatività rivolta alle scuole.

Dalle primarie alle medie alle scuole superiori, gli studenti si sono misurati con elaborati a prova di “artigiano“. Tra i temi di quest’anno anche la progettazione di un oggetto che possa diventare simbolo di Lucca come lo è la Torre per Pisa e per Roma il Colosseo. Tante le idee: dal “Magic Flower“ della Scuola media Carlo Del Prete che ha prodotto anche “la nostra Torre Guinigi“, la “Pantera di Lucca“ e “L’anfiteatro della pace“. Geniale il Liceo Passaglia con il suo “Son Sodo“, che omaggia il nostro amatissimo Mario, e anche il Machiavelli- Civitali con “Santa Zita“.