Arte,natura e architettura. Torna “Rinascenze by night“

CAPANNORI

Rinascenze by night, tre giorni di arte, natura, architettura a villa Reale a Marlia il 9-10-11 agosto. Si tratta di un appuntamento fisso del calendario capannorese, alla quarta edizione nella versione notturna. Sotto la regia della Scuola d’arte Kreativa di Lucca, in collaborazione con il Comune di Capannori, ospiterà il meglio dell’arte toscana in ogni sua forma, dalle 18 alle 24, nella splendida cornice di Villa Reale a Marlia. Dopo il successo delle precedenti edizioni, sarà riproposto un calendario fitto di appuntamenti per ogni serata con spettacoli ed esibizioni no-stop che si svolgeranno in contemporanea in più punti del parco.

Previsti oltre 200 artisti. In programma mostre di pittura, scultura e di fotografia, spettacoli teatrali di diverse Compagnie toscane e nazionali, esibizioni di acrobazia, maghi e intrattenitori, concerti e performance individuali e di gruppi di danza etnica e bande musicali. Spazio anche per le famiglie con bambini che avranno i loro teatrini e momenti per giocare. "Anche quest’anno abbiamo collaborato con entusiasmo alla realizzazione di questa unica e suggestiva manifestazione che ad ogni edizione riesce a proporre con eccezionale creatività numerosi eventi dedicati alle diverse forme di arte adatti a tutte le età, all’interno una location straordinaria come villa Reale, valorizzando il territorio - afferma l’assessore al turismo, Ilaria Carmassi - una kermesse di grande originalità, che sta crescendo nel tempo, attirando sempre più persone".

Il presidente di Kreativa Gabriele Davini, aggiunge: "Il parco di villa Reale ci offre delle opportunità uniche che noi intendiamo valorizzare con la nostra manifestazione". Sulla stessa lunghezza d’onda Paulina Ulanek, della storica dimora: " Opportunità unica che noi intendiamo valorizzare, con gli eventi sotto il cielo stellato di San Lorenzo". Ci sarà la "notte delle Stelle" il 10 agosto con l’osservazione degli astri del cielo con lo speciale telescopio dell’Osservatorio di Vorno. Sarà l’occasione per riscoprire il Teatro di Verzura, la grotta del Dio Pan, la villa dell’Orologio. Per la prima volta, sarà organizzata anche una mostra-mercato di arte "Fuori Festival Le Rinascenze" al Mercato di Marlia con ingresso gratuito. Per tutte le info e per iscriversi www.lerinascenze.it e www.villarealedmarlia.it.

Massimo Stefanini