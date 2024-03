Artebambini Toscana “sposa“ il Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni apre le porte ad attività, laboratori e visite guidate dedicate alle scuole, ai bambini e alle famiglie in collaborazione con Artebambini Toscana e Palazzo delle Esposizioni di Lucca. “I musei, le mostre che aprono le porte al sapere sono in assoluto quello che serve alla cultura di bambini, scuole, famiglie – così Artebambini sezione Toscana –

Cosa faremo? Ospiteremo classi per visite e laboratori, programmeremo incontri per bambini e famiglie, sia visite guidate che laboratori, apriremo le sale ai Nati per l’arte, perché muovano i primi passi tra le opere esposte. E molto altro, compresa la formazione docenti“. Per info: [email protected], 333 967 6264. Dunque visite guidate, narrate e giocate alle mostre in corso per ogni scuola di ogni ordine e grado, laboratori a tema per le famiglie, giornate dell’arte, formazione docenti, atelier per i Nati dell’arte, da zero a tre anni.

Artebambini è l’ente accreditato dal Ministero dell’istruzione, con oltre 30 anni nel settore della formazione e educazione, per corsi di aggiornamento, seminari d’arte, master e convegni internazionali. La convergenza con la location del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino è stata naturale. Uno spazio espositivo ad hoc, ristrutturato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca che ospita mostre temporanee, attività culturali e incontri, sempre aperto alla città. Per prenotare la visita e le attività occorre scrivere a [email protected].

"Siamo già con tutte le idee già in movimento e una trepidante attesa – così Artebambini –, per questa nuova collaborazione con il Palazzo delle Esposizioni Lucca in piazza san Martino. Aggiornamenti sulla pagina social dell'ente.