Arte contemporanea al Real Collegio. Torna l’ottava edizione di Lucca Art Fair

Torna l’ottava edizione di Lucca Art Fair, il festival dell’Arte Contemporanea che si terrà al Real Collegio. Dal 19 al 21 aprile, Lucca si prepara ad accogliere l’ottava edizione della Lucca Art Fair, un evento che celebra l’arte moderna e contemporanea in tutta la sua diversità e vitalità. Organizzata da T.O.E. in collaborazione con Blob Art Ets e con il sostegno del Comune di Lucca, della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e di Confindustria Toscana Nord, la fiera si propone come un’importante piattaforma per il confronto tra progetti artistici locali e internazionali.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina nella chiesa del centro culturale Agorà, dall’assessore alla Cultura Angela Mia Pisano e Paolo Batoni, direttore di Lucca Art Fair. Cinquantuno saranno gli operatori del mondo dell’arte contemporanea che si daranno appuntamento al Real Collegio. Verranno suddivisi in quattro sezioni che offrono un panorama ricco e variegato dell’arte contemporanea. La Main Section, cuore pulsante della fiera, ospiterà trentaquattro gallerie nazionali che presentano opere che spaziano dall’arte moderna a quella post-bellica fino alla contemporanea. Tra le proposte in mostra, emerge il progetto della galleria 800/900 Art Studio, che celebra l’opera del pittore lucchese Alfredo Meschi, simbolo artistico della città.

Un’aggiunta interessante di quest’anno è la sezione dedicata all’editoria d’arte e al libro d’artista, che offre una visione unica della creatività editoriale nel mondo dell’arte contemporanea. Dieci realtà provenienti da diverse regioni parteciperanno a questa sezione, offrendo una panoramica delle sperimentazioni e delle collaborazioni tra editori e artisti.

Per permettere al pubblico di immergersi appieno nell’esperienza artistica, sono previste visite guidate gratuite curate da Francesca Baboni, che offriranno un’opportunità unica di avvicinarsi al mondo del collezionismo d’arte e di scoprire da vicino gli artisti rappresentati. Inoltre, quest’anno la fiera include una sezione speciale intitolata That’s Contemporary! A call for VIDEO ARTS, che mette in luce il lavoro di dieci artisti che esplorano il contemporaneo attraverso il medium del video. Questo progetto, alla sua seconda esposizione in fiera, offre un’interpretazione unica e multiforme della realtà contemporanea.

Re. Graz.