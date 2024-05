Art in TAU, un successo. Si pensa già a fare il bis

Esperimento riuscito, tanto è vero che è già stato deciso il bis e magari diventerà un appuntamento fisso. Si è chiusa la prima edizione di Art in TAUn ad Altopascio con la partecipazione di molte persone che già dalla mattina, complice anche il meteo favorevole, hanno approfittato per una passeggiata tra gli stand del mercatino dell’artigianato e le opere esposte da artisti locali e non. Aperte le attività commerciali che hanno contribuito ad accogliere i visitatori e che insieme alla musica hanno contribuito a regalare vita e atmosfera al nostro paese. "È stato un successo che ha ripagato lo sforzo organizzativo – dice la presidente del Ccn di Altopascio, Federica Benedetti Visto l’afflusso di gente e la soddisfazione degli espositori possiamo ritenerci più che soddisfatti e annunciare che ci sarà senza dubbio una seconda edizione". Molti i bambini ai laboratori dedicati e grande interesse e partecipazione hanno suscitato le visite guidate alle raccolte storiche del paese organizzate dalla biblioteca.

M.S.