Arrivano i soldi dal ministero per il restauro della chiesa di San Rocco al cimitero

Arrivate le risorse per il restauro della chiesa di San Rocco al cimitero di Montecarlo. Il Ministero attribuisce al Comune il ruolo di soggetto attuatore, come previsto dal Pnrr. "Ci assumeremo questo impegno – sottolinea il sindaco di Montecarlo Marzia Bassini – per fare prima possibile, con la massima attenzione, per utilizzare al meglio questi 320mila euro per recuperare un simbolo della nostra storia, collocato in un luogo dove ogni montecarlese ha i resti di qualche suo parente o persona cara. Vogliamo partire quanto prima con le opere. In questo senso voglio ringraziare Alessandro Amorese e Vittorio Fantozzi per avere fatto il lavoro necessario presso il Ministero della Cultura e intercettare questo finanziamento".