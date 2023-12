Arrivano i rinforzi 14 ‘nuovi‘ carabinieri

Quattordici nuovi carabinieri entrano in servizio nella provincia di Lucca. Ieri sono stati ricevuti dal prefetto di Lucca, Giusi Scaduto che, ieri mattina, ha salutato, alla presenza del comandante provinciale del’arma dei Carabinieri di Lucca, colonnello Arturo Sessa; i nuovi 14 militari arrivati per rinforzare le Stazioni del territorio della provincia.

Sono giovani militari (13 uomini e una donna) che hanno frequentato con successo il 142° corso formativo di base e che hanno terminato un intenso percorso presso le Scuole allievi carabinieri di Campobasso, Reggio Calabria, Iglesias, Roma, Taranto e Torino.

Saranno impiegati presso le Compagnie di Lucca (3), Viareggio (3) e Castelnuovo di Garfagnana (8).

Durante i sei mesi di formazione, iniziati a maggio di quest’anno, i Carabinieri hanno acquisito l’abilitazione a prestare soccorso attraverso manovre salva vita, nonché la competenza in tema di controllo del territorio, tecniche di comunicazione interpersonale, consultazione delle Banche Dati, servizio di prossimità, utilizzo delle armi in dotazione e primo intervento sulla scena del crimine.

Il Prefetto di Lucca ha dato il benvenuto e ha augurato un proficuo lavoro ai militari, sottolineando che sono entrati a far parte del sistema provinciale di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto ha inoltre evidenziato come l’invio dei nuovi carabinieri dimostri l’attenzione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri verso il territorio lucchese. Ha ribadito che è certo che ogni militare svolgerà quotidianamente la propria “missione” con grande impegno, responsabilità e professionalità per il bene comune e collettivo e per accrescere il senso di fiducia, già elevatissimo in provincia e in Italia, verso l’Arma dei Carabinieri.

L’arrivo dei 14 neo Carabinieri rappresenta linfa vitale per le Stazione dell’Arma che svolgono un ruolo fondamentale presso le comunità in cui operano.