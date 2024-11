Arriva tutta la magia del Natale. Pronta anche la grande giostra

Anche a Capannori è tempo di Natale e già sabato pomeriggio, dalle ore 16,30, prenderanno il via le prime iniziative sotto titolo di ‘Natale in giostra’, con alcune importanti novità rivolte in particolare ai più piccoli. Appuntamento quindi, il 30 novembre di pomeriggio, in piazza Aldo Moro con ‘Accendiamo il Natale’: nella piazza antistante il Comune, novità assoluta, entrerà in funzione un’antica giostra carosello di cavallini che ricorda i vecchi carillon (biglietto ad 1 euro) e sarà presente Babbo Natale che riceverà le letterine e saluterà i bambini. Alle ore 17,30 si terrà l’accensione dell’albero di Natale, un grande abete addobbato. A tutti i presenti saranno offerte mondine e vin brulè a cura della Misericordia di Capannori. Inoltre nell’area verde dietro la sede comunale per la prima volta ci sarà il luna park di Natale per la gioia dei più piccoli. Saranno presenti numerose attrazioni: Navicelle ranger, Tiro in porta, Rotonda pesca, Giostra lagunare, Jumping (trampolino elastico), Mini seggiolini, Baby Kart, Percorso Fantastico.

Il luna park sarà aperto dalle ore 15 alle ore 20 nei giorni feriali e prefestivi e dalle ore 10 alle ore 20 nei giorni festivi. Sia la giostra che il luna park ci accompagneranno fino al 12 gennaio. "Abbiamo voluto che il primo Natale della nostra amministrazione fosse particolarmente speciale per offrire alla comunità e, in particolare, ai più piccoli nuove occasioni di intrattenimento e di socializzazione durante questo particolare periodo dell’anno - spiega il sindaco, Giordano Del Chiaro-. Da qui l’idea di affiancare all’albero natalizio di Piazza Aldo Moro, che quest’anno sarà un abete naturale che rimetteremo a dimora al termine delle festività, e alla giornata di festa nel centro di Capannori, una bella giostra di cavallini che richiama le giostre storiche di tipo ottocentesco nella piazza del Comune e uno speciale luna park natalizio nell’area verde dietro la sede comunale. Inoltre provvederemo anche ad animare il territorio con luminarie e alberi di Natale in alcune frazioni".

Fra queste: Marlia, Segromigno in Monte, Verciano, Guamo e San Leonardo in Treponzio. Il programma degli eventi prosegue poi, domenica 8 dicembre con ‘Soffitte in piazza’, e nel pomeriggio, appuntamento con il Coro Gospel ‘Freedom Singers’. Domenica 15 dicembre, tra le tante iniziative in programma il mercato ambulante, il mercatino di Natale a cura degli Artigiani-Artisti di Pandora e La Casa di Babbo Natale e gli elfi insieme a tanti altri eventi per i più piccoli. Nella foto il sindaco Del Chiaro