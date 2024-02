Arriva l’ufficio di prossimità. Il Tribunale a portata di cittadino. Da domani aprirà il servizio

Svolgere le pratiche giudiziarie a due passi da casa, senza bisogno di recarsi in Tribunale. Da domani arriva anche ad Altopascio l’Ufficio di prossimità, lo sportello a disposizione della cittadinanza che consente di gestire direttamente vicino casa tutte quelle pratiche che, fino ad oggi, dovevano essere gestite nella sede giudiziaria.

L’Ufficio sarà aperto tutti i mercoledì, dalle 9 alle 11, al secondo piano del Palazzo Comunale di Altopascio, in piazza Vittorio Emanuele. L’Ufficio di Prossimità, grazie all’utilizzo del portale ReGInde (Registro generale degli indirizzi elettronici), gestito dal Ministero della Giustizia, offre la possibilità di trasmettere telematicamente le pratiche relative alla volontaria giurisdizione, competenza del Tribunale di Lucca e/o della Corte di Appello di Firenze.

Al nuovo sportello saranno presenti un dipendente per le questioni giuridiche e un assistente sociale. Per recarsi all’Ufficio è necessario prendere un appuntamento chiamando l’URP del Comune al numero 0583.216455.

"Con questo servizio - spiega l’assessore al Benessere di comunità e al Welfare, Valentina Bernardini - aggiungiamo un altro tassello al percorso di digitalizzazione e semplificazione che stiamo portando avanti per rendere più agevole la vita ai cittadini. Questo nuovo sportello ha un duplice vantaggio: contribuisce allo snellimento delle pratiche al Tribunale e semplifica la vita dei cittadini, che non devono recarsi a Lucca o a Firenze".

Tra i servizi rientrano: pratiche per amministrazione di sostegno; autorizzazione giudice tutelare; autorizzazione rilascio di documenti validi per l’espatrio; nomina di un curatore speciale; supporto per la compilazione della modulistica vigente negli Uffici giudiziari; consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno); assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione che non richiedono un avvocato.