Arriva lo sportello genitori. Consultorio per la famiglia

A partire da gennaio aprono nuovi spazi di supporto alla famiglia all’interno del Consultorio della Piana di Lucca: lo Sportello genitori e il Parent training.

La famiglia, sebbene sia all’interno di un processo di trasformazione nel quale appaiono evidenti varie fragilità, resta un punto cardine dell’organizzazione sociale, luogo dove si sviluppa l’educazione e la socializzazione primaria, grandemente influente nella costruzione e nel consolidamento dei minori. È quindi di grande importanza, evidenzia l’Asl, lavorare per attivare al massimo il potenziale educativo del contesto familiare e incentivare una cultura della genitorialità positiva che consenta di interrompere il ciclo dello svantaggio sociale, psicologico ed emotivo.

Nell’ottica di sostenere i genitori per sostenere i figli, dal mese di gennaio 2024 nasce quindi un nuovo sportello all’interno del Consultorio della Piana di Lucca. I genitori possono individuare le proprie risorse, possono ottimizzarle e direzionarle per comprendere e rispondere ai bisogni dei figli e delle proprie figlie, nelle diverse aree di vita e nei diversi cicli di vita. Riconoscere le proprie risorse risulta un passaggio fondamentale per arrivare a costruire una rete familiare che sappia contenere le necessità dei singoli membri e risponda in modo efficace all’esigenza di benessere di ciascuno. Capita però che le difficoltà nel rapporto coi figli a volte ci facciano sentire impreparati: non li capiamo più e, di conseguenza, non sappiamo cosa fare. Ci sembra di perdere i punti di riferimento che normalmente ci aiutano a navigare in acque tranquille.

Il personale del Consultorio della Piana di Lucca, diretto da Patrizia Fistesmaire, ritiene che fornire uno spazio di riflessione possa essere utile per ritrovare quei punti di riferimento, per rivederli, se necessario aggiornarli, e favorire il riavvicinamento nel rapporto con i figli. È per questo che vengono offerte queste nuove opportunità ai genitori. Al servizio di consultazione psicologica breve e focalizzata possono accedere genitori con figli da 1 a 18 anni. I colloqui sono gratuiti e l’accesso è possibile tramite appuntamento contattando il numero 0583.449766 il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.