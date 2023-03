Arriva il “T-Riciclo“ Tre ruote e due bidoni per gli angoli più difficili Dal 1 di aprile in centro

Si chiama T-Riciclo ed è il nuovo mezzo spazza-tutto - anzi, raccogli-tutto, che entra in funzione nel centro storico. Voluto da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale, è un piccolo ma agile carrettino a tre ruote che permette di arrivare anche nei punti più stretti del centro, laddove il porter (il mezzo motorizzato più piccolo al momento a disposizione dell’azienda) non riesce a entrare. È appena stato presentato dall’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani e dalla presidente dell’azienda, Sandra Bianchi.

A rendere caratteristico e subito riconoscibile il triciclo sono le torri più famose di Lucca, gli alberi e il verde tipici delle Mura, gli elementi caratteristici del centro storico disposti in circolo secondo le regole dell’economia circolare: il tutto legato da una scritta, che vuole essere promessa, “ed io avrò cura di te”. “Cosa c’è di più bello che prendersi cura di qualcosa a cui teniamo – spiega l’assessore Cristina Consani –? Vorrei partire proprio dal concetto di ‘avere cura’ per presentare il T-Riciclo, un mezzo ecologico e silenzioso per la pulizia della città, che si muoverà in centro storico e sarà operativo durante la primavera e l’estate. Una fase di sperimentazione che sarà seguita, se valutata positivamente, dagli investimenti per la conferma e il potenziamento del mezzo. Un servizio aggiuntivo nato dalla stretta collaborazione con Sistema Ambiente per la pulizia e la tutela di Lucca, la nostra casa, che possiamo migliorare ogni giorno come comunità con i nostri comportamenti e le nostre azioni”.

“Con il T-Riciclo - commenta la presidente Sandra Bianchi - mettiamo in campo ulteriori forze per la pulizia del centro storico, andando così ad aggiungere un nuovo tassello per la campagna di sensibilizzazione “Lucca Pulita”. Ci dedichiamo in particolare alle zone più nascoste, più difficilmente raggiungibili dai nostri mezzi che possono diventare luoghi di abbandoni e accumuli di sporcizia. Mantenere e preservare il decoro della nostra città è un obiettivo che ci siamo dati a ogni livello, sia per il centro storico che per le frazioni“. Il mezzo eco, a pedalata assistita, entrerà in azione dal primo aprile in centro e sarà dotato di due bidoni da 240 litri oltre a spazzole, scope e accessori utili per la pulizia.