Arrestate due ventenni rumene per un maxi furto di cosmetici

I carabinieri della Sezione radiomobile di Lucca hanno arrestato due rumene poco più che ventenni per furto aggravato all’Esselunga. Lunedì alle 12 la Centrale Operativa dell’Arma di Lucca ha inviato una pattuglia di carabinieri all’Esselunga di San Concordio dove l’addetto alla sicurezza aveva notato due giovani fuggire con dei sacchetti dalla corsia riservata all’uscita senza acquisti. I carabinieri dopo un chilometro le hanno fermate: avevano cosmetici per oltre 2600 euro. Inoltre, dalle telecamere di sorveglianza si è scoperto che già alle 10 le due donne avevano superato, sempre ognuna con una borsa, la corsia riservata alle uscite senza acquisti. Dal reparto cosmetica era sparita merce per oltre 3800 euro. Ieri mattina il giudice le ha condannate alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa, nonché all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.