Morto l’architetto Luigi Puccetti, malore fatale a 66 anni

Lucca, 18 febbraio 2025 – Lutto in città. E’ morto domenica sera per un improvviso malore che l’ha colto nella sua abitazione alle Tagliate l’architetto Luigi Puccetti, contitolare del noto studio associato ReP (Rocco e Puccetti) di Borgo Giannotti. Aveva compiuto 66 anni lo scorso dicembre. Luigi Puccetti era iscritto all’albo dell’ordine degli architetti dal 1988 e nel 1990 aveva avviato con successo l’attività insieme al collega e amico Massimo Rocco.

Numerosi i lavori realizzati non solo in città ma anche fuori provincia. Tra quelli più recenti a Lucca, da sottolineare il restauro di palazzo Andriani in via Cesare Battisti, che era stato acquistato dalla famiglia Pierallini nel 2018. Un importante intervento di recupero su una dimora d’epoca quello dell’architetto Puccetti, che gli era valso un servizio anche sulle pagine della rivista specializzata “AD“ che lo definiva così: “Un sapiente restauro ha saputo evidenziarne tutti gli aspetti decorativi, esaltando le potenzialità dell’immobile..”.

Molto importanti anche le collaborazioni con enti pubblici e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che aveva affidato proprio allo studio ReP la progettazione per riqualificare la porzione sud dell’ex Manifattura tabacchi.

La salma di Luigi Puccetti dal pomeriggio di ieri è esposta alla Casa del Commiato della Misericordia, subito fuori Porta Sant’Anna. Il funerale si terrà invece domani 19 febbraio alle 15 nella chiesa di San Marco, poi la salma verrà tumulata al cimitero urbano di Sant’Anna. Alla famiglia e ai colleghi giungano le condoglianze della nostra redazione per questo improvviso e grave lutto.