Aquilea, torna la sagra della zuppa E compie 46 anni di tipicità “doc“

Ci siamo. E’ uno degli appuntamenti più attesi e decisamente più gustosi del cartellone estivo lucchese. Stasera apre la Sagra della zuppa di Aquilea, che si ripeterà per il piacere di tutti ancora domani, domenica, e ancora l’11-12-13. Il fresco paese sulle colline di Aquilea con la sua sagra e il suo festival della musica diventa meta immancabile in queste date. Per un motto che trionfa: “Zuppa e vino abbinamento divino“.

Nella spettacolare location delle colline lucchesi, tra le vigne e le piane del paese di Aquilea, si ripete dunque festosamente la tradizione della storica sagra. Grande protagonista la zuppa – rigorosamente fatta solo di verdure di aziende agricole locali del Morianese – con l’olio e vino della fattorie di Aquilea, e per finire in dolcezza torte con i becchi di verdura crema e cioccolata. Ma non basta: ci saranno tordelli e i maccheroni fatti ancora come una volta nelle cucine della sagra dalle mani esperte delle donne del paese per un ritorno agli antichi, autentici sapori. Apertura stand alle 19. Tutte le sere si potrà gustare la famosa zuppa di Aquilea (verdure ed erbi spontanei della zona la rendono idonea anche per l’alimentazione vegetariana e vegana), unica zuppa inserita nell’ elenco delle ricette PAT, prodotto agroalimentare tipico regione Toscana. Inoltre tordelli e maccheroni fatti sempre a mano e con prodotti locali saranno presenti a rotazione, a seguire e specialità alla griglia, torte con i becchi di verdura crema e cioccolata. Vino e olio rigorosamente delle aziende di Aquilea.

Un piatto doc. La zuppa di Aquilea infatti non solo è l’unica insignita del termine Pat ma è anche inserita nel prestigioso elenco nei piatti tipici di Vetrina Toscana, servita nell’unico paese della zuppa. Per l’occasione sarà attiva l’area giochi per bambini, e sarà possibile portare anche l’amico a 4 zampe. Presente l’intrattenimento musicale con il festival della musica – Ballando sotto le stelle di Aquilea. Organizzatore: Comitato sagra della zuppa di Aquilea. In particolare stasera ci sarà lo showman Leo Break, domani il Dj Lorenzo Torelli, domenica Peggy Sù & The Sexual Chocolate, venerdì 11 agosto spazio a Salsa De Alma, il 12 agosto tornerà il dj Lorenzo Torelli, domenica 13 agosto la scena sarà di Adolfo Matteoni Dj set con la musica anni Ottanta, Novanta, Duemila. L’evento ha il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio.