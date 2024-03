“Apuane Libere“ contro la rimozione del vincolo all’estrazione

Il movimento ambientalista "Apuane Libere" torna a confrontarsi con le dichiarazioni di intenti evidenziate dalla Regione Toscana in merito dalle attività estrattive dei siti apuani. In particolare, il riferimento si concentra sull’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani all’interno del convegno "Dant Fructus Lapides" della scorsa settimana. Contestato uno dei punti salienti dove si afferma la volontà di rimuovere i vincoli all’attività estrattiva all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e di applicare il "modello Carrara" in tutta la catena montuosa. "In pratica - spiegano da Apuane Libere-, ciò che resta delle nostre montagne, definite “un immenso giacimento naturale“, non dovrebbe più godere neanche di quei minimi e insufficienti vincoli, poco più che simbolici, attualmente presenti".

"L’escavazione, dunque, dovrebbe proseguire secondo le indicazioni di Confindustria, delle multinazionali, dei fondi stranieri e delle molte aziende che arricchiscono pochissimi a discapito di un bene collettivo, che appartiene a tutti i cittadini e, soprattutto, alle future generazioni. Forse Giani dimentica di dover rappresentare tutti i cittadini e non solo le lobby economiche che, dando lavoro ormai a solo poche centinaia di persone, portano avanti un chiaro ricatto occupazionale, che ormai non risulta credibile. Come se qualche centinaio di stipendi ricavati distruggendo per sempre un bene non rinnovabile fosse anche solo lontanamente paragonabile ai posti di lavoro e alla ricchezza che potrebbe generare nel lungo periodo lo sfruttamento sostenibile, cioè senza attività di escavazione, delle Alpi Apuane". Le Alpi Apuane sono riconosciute Geosito Unesco grazie alla loro incredibile ricchezza e unicità biologica e geologica dimostrata da innumerevoli studi scientifici.

Fio.Co.