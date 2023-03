Aprono due nuovi negozi nel centralissimo corso Cavour

La Piana ancora attrattiva per avviare nuove esperienze imprenditoriali. Lo dimostrano i casi di nuove aperture nelle ultime settimane. Altopascio ha visto sorgere due negozi, uno si fronte all’altro. Due comparti merceologici completamente diversi, ma entrambi con location importante, nel centralissimo corso Cavour. Ieri ha tagliato il nastro un negozio di telefonia mobile, cellulari, apparecchiature elettroniche e molto altro. Un settore sempre in espansione e mai saturo che vive su una certa concorrenza.

Fra qualche tempo sarà la volta di un’attività di frutta e verdura, sempre in via Cavour. E’ possibile che vi siano assunzioni in vista. Vedremo. Sempre all’ombra della Smarrita, poco tempo fa ha aperto un negozio per animali, con servizio toelettatura, mangimi e quant’altro. Lo stesso farà a breve, si parla del periodo pasquale, la Conad in via delle Cerbaie. Anche a Porcari sabato 11 marzo ha aperto una nuova attività.

M.S.