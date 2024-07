Appassionarsi al teatro popolare. Quattro giorni di appuntamenti con gli occhi puntati sul Maggio

Tra venerdì 5 luglio e domenica 14 si svolgerà, in quattro giornate, a Piazza al Serchio, promosso dall’Associazione La Giubba Aps con la propria Sezione etno-storiografica, presso il Museo italiano dell’immaginario folklorico, un innovativo progetto di formazione rivolto a coloro che sono interessati al teatro e al canto popolare che si terrà in quattro giornate. Nello specifico, venerdì 5 luglio ore 10-13 e 15-18 "Il dire e il cantare", con Marco Betti, che indagherà le dinamiche del teatro popolare come forma di autodeterminazione delle comunità e come metodo pedagogico di inculturazione e acculturazione. Sabato 6 luglio ore 10-13 e 15-18 "Il dire e il raccontare", con Marco Betti e la collaborazione di Fabio Baroni, Michele Neri e de I Cantori del Maggio epico, i quali affronteranno il tema della narrazione come indagine sulle modalità di trasmissione di un racconto e delle sue varianti, siano esse scritte o appartengano alla tradizione orale; a partire dalle storie dei Paladini di Francia, che i maggianti dell’ Appennino tosco-emiliano hanno ripreso, il percorso didattico alternerà tecnica e sperimentazione alla ricerca delle "voci" che abitano ogni narrazione.

Sabato 13 luglio, ore 15-19, " Il danzare", con Michele Giuseppe Gala e la collaborazione del gruppo folklorico La Muffrina. Domenica 14 luglio, ore 15-19, incontro con l’antropologa Paola Bertoncini sulla tradizione e sul senso del cantare il Maggio oggi, tra salvaguardia e valorizzazione, con la collaborazione di Natascia Zambonini, La Muffrina e I Cantori del Maggio epico per la restituzione finale del lavoro svolto dai partecipanti durante i laboratori. I laboratori sono gratuiti e si svolgeranno presso il Museo italiano dell’Immaginario folklorico a San Michele - Piazza al Serchio.

Il progetto è inserito nella programmazione dell’edizione 2024 del Canto del Maggio Festival: un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione, ideato dall’Associazione La Giubba con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico e l’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, con il contributo di Consiglio regionale della Toscana, Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Comune di Castelnuovo, Fondazione Crl e Il Giunco Odv.

Dino Magistrelli