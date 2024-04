Apertura ufficio elettorale. Scatta la polemica

In vista delle elezioni europee e amministrative dell’8 e del 9 giugno, la lista civica Capannori Cambia, con candidato sindaco Paolo Rontani, esprime preoccupazione e sorpresa per la scarsa disponibilità dell’Ufficio elettorale del Comune di Capannori nel gestire le richieste di duplicati o il ritiro delle tessere elettorali esaurite, smarrite o mai ritirate. Con un orario di apertura limitato a sole 6 ore settimanali, tutte concentrate in un solo giorno, ogni martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 (come si apprende anche dal portale del Comune di Capannori), i cittadini si trovano di fronte a un ostacolo non trascurabile. Per la lista civica servirebbe maggiore flessibilità. Capannori Cambia invita l’amministrazione a riflettere sull’impatto di queste scelte logistiche e a prendere misure concrete per facilitare l’accesso alle tessere elettorali.