Aperto l’info point al Castello di Porta San Donato

Taglio del nastro e porte aperte per il nuovo Info point sulle Mura di Lucca, presso il Castello di Porta San Donato, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale svolgerà una funzione centrale per i cittadini e per la promozione delle Mura. Si tratta di punto che sarà gestito direttamente dall’Ufficio Turismo e Sport del Comune di Lucca per coordinare tutte le attività organizzate sulla cerchia urbana, in collaborazione con i soggetti interessati del territorio.

Al Castello di Porta San Donato avranno luogo attività relative alla valorizzazione del monumento, attività turistico-culturali e sportive.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Mario Pardini, gli assessori Fabio Barsanti e Remo Santini, oltre ai responsabili degli uffici comunali coinvolti. L’Info point sarà luogo di riferimento anche per l’organizzazione di importanti convegni e rappresenterà uno strutturato centro di accoglienza per i turisti che troveranno oltre a molte informazioni una cartina dedicata alla cerchia urbana, supervisionata da Roberta Martinelli, nota storica e membra del comitato scientifico. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.