Aperto il processo a 4 medici per la morte di Michele Fanini

Aperto ieri mattina in tribunale, davanti al giudice Gianluca Massaro, il processo a carico di quattro medici del San Luca per la morte di Michele Fanini, avvenuta esattamente quattro anni fa, all’età di 74 anni, per due aneurismi mentre si trovava ricoverato all’ospedale. Il giudice ha fissato un calendario di udienze per ascoltare i testimoni e i consulenti chiamati in causa. La prossima udienza si terrà l’8 gennaio prssimo. Gli avvocati di parte civile Alberto e Fiorenzo Alessi hanno intanto chiesto al giudice Massaro di affidare una perizia medico legale per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Intanto nella quarta ricorrenza del decesso, in sua memoria stamani alle 9 si terrà una Messa commemorativa al Santuario "dei ciclisti" della Madonna di Montenero a Livorno. Inoltre, su iniziativa del “direttore” del Museo Fanini – Amore e Vita, Stefano Bendinelli, è attualmente in corso al Comune di Capannori una petizione per intitolare a Michele Fanini la pista ciclabile della Cittadella dello Sport, in fase di costruzione proprio a Capannori.