Aperto il bando della Fondazione CRL per “Eventi e iniziative rilevanti“

Ripartono i bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si comincia dagli “Eventi e iniziative rilevanti”, per garantire a manifestazioni di rilievo di programmare il 2025. C’è tempo fino al 22 novembre per presentare una domanda di contributo a sostegno di manifestazioni ed iniziative ricorrenti di particolare importanza, il cui budget complessivo non sia inferiore a 100mila euro. Le risorse stanziate sono pari a 1,5 milioni di euro, messe disposizione di enti del Terzo Settore, altre associazioni e fondazioni ed Enti pubblici, che potranno così contare su un supporto determinante per dare continuità a una serie di manifestazioni che sempre più qualificano Lucca e il suo territorio come terra di cultura, intesa nelle sue declinazioni più varie. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico, mediante il Portale Richieste On Line (ROL) attivato sul sito internet www.fondazionecarilucca.it. Per il Bando “Eventi e iniziative rilevanti” l’invio va effettuato entro le ore 17 del 22/11/2024. Poi sarà possibile completare la richiesta caricando il “Modulo di richiesta” firmato e scansionato entro il 27/11/2024. Help Desk per assistenza da lunedì a venerdì, ore 9-19; tel: 800 776414 – mail: [email protected].