Aperte le iscrizioni per “Pedibus“

Torna anche per l’anno scolastico 2023-2024 il servizio gratuito ‘Piedibus’ promosso dall’amministrazione comunale di cui potranno usufruire in totale 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata (20 per ciascuna scuola). Le iscrizioni sono partite ieri e il servizio prenderà il via da lunedì 16 ottobre.

Il ‘Piedibus’ è un servizio importante che consente alle famiglie di ridurre l’utilizzo dell’auto per accompagnare i figli a scuola assicurando che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti. Gli alunni che formano il ‘Piedibus’ procedono in fila indiana tenendo una corda che costituisce la ‘colonna vertebrale’ dell’autobus ‘umano’ e ogni ‘corsa’ del servizio è assistita da alcuni volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello.