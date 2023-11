Anziana ustionata dentro casa

Si trovava davanti la porta di casa in stato confusionale e non voleva uscire. Per questo è rimasta ustionata. Paura per un incendio divampato domenica sera in un immobile di via Martiri Lunatesi, a Capannori, a breve distanza dal Municipio. Alcuni residenti nel fabbricato hanno visto uscire le fiamme e avvertito l’odore di fumo. Gli abitanti, una dozzina, sono usciti in strada per il timore che il rogo si potesse propagare avvisando i vigili del fuoco che sono arrivati in breve tempo.

Purtroppo una signora di 72 anni non è riuscita ad evitare il contatto con le fiamme che si erano sprigionate nel suo appartamento ed è rimasta ustionata alle gambe. Sul posto, attraverso il coordinamento della centrale operativa del 118, sono scattati i soccorsi con l’ambulanza della Misericordia di Capannori, della Croce Verde e dell’auto medica. Per l’anziana, valutata la situazione, i sanitari hanno deciso per il trasporto urgente in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa dove esiste un Centro Ustionati tra i più efficienti della Toscana. Le sue condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi. Ma poteva andare decisamente peggio. Sia alla donna ferita, sia alla struttura dello stabile.

Decisivo, per scongiurare ulteriori problemi, il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco, i quali adesso dovranno stilare le perizie necessarie. I carabinieri, invece, anche loro presenti in loco, condurranno le indagini per scoprire soprattutto le cause del rogo. E’ il terzo caso di incendio con danni nel capannorese in breve tempo: in un calzaturificio di via Piaggiori a Segromigno e un camper a Lappato, con il fuoco che attaccò anche alcune motociclette, ma sempre senza feriti.

Massimo Stefanini